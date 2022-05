Robert Turcescu, mesaj pentru Nadia Comăneci după ce a numit-o "cerșetoare" și "nemernică"

O reclamă la margarină având-o ca protagonistă pe Nadia Comăneci a fost punctul de plecare al scandalului.

Considerând că fosta mare sportivă promovează un produs nesănătos pentru copii, Robert Turcescu a avut o postare extrem de dură pe Facebook, postare pe care ulterior a șters-o. Totul se întâmpla în 2013.

„Nadia Comăneci poate să-şi bage-n fund reclama ei la margarină. Vai mama ei de cerşetoare, ce-a ajuns… I-aş da numai zece… șuturi în fund! O nemernică, vinde otravă pe arginţi“.

La nouă ani de la acel moment, Robert Turcescu a explicat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D că este în continuare împotriva margarinei, însă i-a cerut scuze Nadiei pentru limbajul folosit.

„A fost o exagerare din partea mea, nu am apucat să îmi cer scuze față de Nadia Comăneci pentru că nu ne-am intersectat niciodată după acel moment. Nu am niciodată un sentiment că nu pot sau că nu vreau să îmi cer scuze. Când trebuie să îmi cer scuze, îmi cer scuze. A fost un moment în care am exagerat, dacă e nevoie pot îmi prezint scuzele public în emisiunea asta”, a spus Robert Turcescu.

Acesta vede însă și partea plină a paharului: reclama respectivă n-a mai rulat din acel moment. „A fost un moment de revoltă. Revolta mea nu era...poate că am canalizat-o greșit la acel moment pe Nadia Comăneci. Mă deranja ideea de a face astfel de reclame în școală, filmarea a fost făcută într-o școală la un produs care este recomandat minorilor cu atenta supraveghere a părinților, ca să spunem așa. E clar că nu e un aliment sănătos, sunt în continuare adeptul acestei idei. Mi s-a întâmplat și mie, așa cum li s-a întâmplat și altora, să exagerez. Aia a fost o exagerare, la acel moment”, a precizat Robert Turcescu.

