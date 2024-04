Nadia Comăneci spune totul despre suspendarea Simonei Halep: "Asta a fost!" Dezvăluiri neașteptate despre nota de 10

Nadia Comăneci, celebra gimnastă româncă ce a luat nota 10 la Monreal, a făcut câteva precizări privind prestația de atunci.

Nadia a acordat un interviu amplu jurnaliștilor spanioli în care a explicat și ce a însemnat pentru ea nota de de 10 dar și ce diferențe sunt față de gimnastica de acum.

În plus Nadia Comăneci a comentat și suspendarea Simonei Halep despre care este sigură că este nevinovată.

"Aș fi putut face mai bine. Dar, la acel moment, ceea ce am făcut eu era mult mai bun decât ceea ce făceau toate celelalte și am făcut niște elemente pe care nimeni nu le-a făcut înainte. Perfecțiunea înseamnă să fii cel mai bun într-un anume moment. Dar, odată ce am făcut asta, toată lumea și-a dorit să fiu și mai bună”, a spus Nadia jurnaliștilor de la AS.

Nadia Comăneci este un mare fan al tenisului și a vorbit jurnaliștilor iberici despre cazul de dopaj al Simonei Halep.

Nadiao felicită pe fostul lider mondial din tenisul feminin că a scăpat de curând de această povară și abia o așteaptă să revină în forță în topul mondial.

„Îmi pare foarte rău pentru ceea ce i s-a întâmplat, pentru că a fost suspendată mult, foarte mult timp. Sunt fericită că a câștigat această luptă, pentru că ceea ce i s-a întâmplat a fost o contaminare. Nu este ușor să se întoarcă după atât de mult timp în afara terenului. Așa că îi doresc tot binele și sper să o văd jucând”, a conchis marea gimnastă.