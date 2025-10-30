Nadia Comăneci a fost omagiată la Onești cu o ilustrație specială: „O mare onoare” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:50
153 citiri
Nadia Comăneci a fost omagiată la Onești cu o ilustrație specială: „O mare onoare” FOTO
Nadia Comăneci FOTO Instagram Nadia Comaneci

Orașul Onești a adus un omagiu Nadiei Comăneci printr-un mural spectaculos care a stârnit reacții emoționante din partea gimnastei legendare. Lucrarea, amplasată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut sub numele de blocul „K” la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz, reunește mai multe momente reprezentative din cariera sa și celebrează contribuția sa la istoria gimnasticii.

Muralul face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN, și a fost realizat de echipa ZIDART – Street Art Festival, cu sprijinul partenerilor locali și o finanțare parțială obținută prin Legea 350.

Impresionată de omagiu, Nadia Comăneci și-a exprimat aprecierea pe rețelele sociale: „Este o mare onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început să practic gimnastica, o celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului gimnastică”. Această inițiativă coincide cu aniversarea a 50 de ani de la performanța sa istorică la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut nota perfectă de 10, consacrând-o internațional.

În același timp, pregătirile pentru documentarul „Povestea fetei din Onești” continuă. Producția, regizată de Tudor Giurgiu și coordonată de Cosmin Hodor, va marca jumătate de secol de la performanța Nadiei și este estimată să fie cel mai costisitor documentar realizat în România, cu un buget apropiat de un milion de euro, depășind precedentul film despre Ilie Năstase cu 30%.

Filmările, începute în 2024, se desfășoară atât pe plan local, cât și în Statele Unite.

„Va fi ceva inspirațional pentru tinerii sportivi din România și nu numai. Poți să pleci de la Onești și să ajungi primul în lume”, a declarat Cosmin Hodor pentru Fanatik. Printre invitații care vor apărea în documentar se numără personalități de renume internațional, precum Arnold Schwarzenegger și Simone Biles, iar primele imagini au fost deja dezvăluite în primăvara acestui an.

Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO
Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO
Nadia Comăneci a fost surprinsă recent la cumpărături în Los Angeles, într-o ieșire relaxată alături de fiul ei, Dylan, și de iubita acestuia. Dylan, care a început recent facultatea, a...
Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție medicală. Artista, mesaj de pe patul de spital: „Când ești sănătos...”
Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție medicală. Artista, mesaj de pe patul de spital: „Când ești sănătos...”
Monica Anghel a reușit să stârnească îngrijorare printre fanii săi după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apare pe patul de spital, cu o perfuzie la mână. Deși...
#Nadia Comaneci, #Nadia Comaneci gimnastica, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia
ObservatorNews.ro
Cele mai grave incendii din istorie petrecute in cluburi. Tragedia in care au murit 492 de oameni
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou capitol în arta sartorială Viggo Tailoring -Colecția „Eterno Presente” Autumn Winter 25/26-
  2. Nadia Comăneci a fost omagiată la Onești cu o ilustrație specială: „O mare onoare” FOTO
  3. De ce ni se albește părul. Concluziile uimitoare la care au ajuns oamenii de știință din Japonia
  4. Cum poți economisi bani pentru vacanțe când bugetul este mic: "Dintr-odată, visul nu mai pare atât de departe"
  5. Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție medicală. Artista, mesaj de pe patul de spital: „Când ești sănătos...”
  6. Antonia a transmis un mesaj ferm celor care o acuză că a apelat la noi intervenții estetice: „Pentru a suta oară...”
  7. Olimpia Melinte debutează într-un nou film italian, Làstima
  8. Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion după plecarea actriței de acasă: „Suferim amândouă”
  9. Emily Burghelea, internată într-un centru special din Asia pentru a depăși depresia postnatală. Fanii au criticat-o aspru: „Eu n-aș îndrăzni să mai postez nimic” VIDEO
  10. Emil Rengle și Alejandro Fernandez, eliminați de la Asia Express 2025. Cu câți bani s-ar fi întors acasă