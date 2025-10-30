Nadia Comăneci a fost omagiată la Onești cu o ilustrație specială: „O mare onoare” FOTO

Orașul Onești a adus un omagiu Nadiei Comăneci printr-un mural spectaculos care a stârnit reacții emoționante din partea gimnastei legendare. Lucrarea, amplasată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut sub numele de blocul „K” la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz, reunește mai multe momente reprezentative din cariera sa și celebrează contribuția sa la istoria gimnasticii.

Muralul face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN, și a fost realizat de echipa ZIDART – Street Art Festival, cu sprijinul partenerilor locali și o finanțare parțială obținută prin Legea 350.

Impresionată de omagiu, Nadia Comăneci și-a exprimat aprecierea pe rețelele sociale: „Este o mare onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început să practic gimnastica, o celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului gimnastică”. Această inițiativă coincide cu aniversarea a 50 de ani de la performanța sa istorică la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut nota perfectă de 10, consacrând-o internațional.

Ads

În același timp, pregătirile pentru documentarul „Povestea fetei din Onești” continuă. Producția, regizată de Tudor Giurgiu și coordonată de Cosmin Hodor, va marca jumătate de secol de la performanța Nadiei și este estimată să fie cel mai costisitor documentar realizat în România, cu un buget apropiat de un milion de euro, depășind precedentul film despre Ilie Năstase cu 30%.

Filmările, începute în 2024, se desfășoară atât pe plan local, cât și în Statele Unite.

„Va fi ceva inspirațional pentru tinerii sportivi din România și nu numai. Poți să pleci de la Onești și să ajungi primul în lume”, a declarat Cosmin Hodor pentru Fanatik. Printre invitații care vor apărea în documentar se numără personalități de renume internațional, precum Arnold Schwarzenegger și Simone Biles, iar primele imagini au fost deja dezvăluite în primăvara acestui an.

Ads