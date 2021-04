Totul despre fuga Nadiei Comaneci din Romania. Cum a ajutat-o un cioban sa treaca granita fraudulos. "Se uitau la mine ca la o stafie. Ma taram prin noroi si apa"

Istoricul Stejarel Olaru scrie in cartea sa "Nadia si Securitatea" despre modul in care fosta gimnasta a parasit Romania si dezvaluie oamenii care au ajutat-o sa treaca granita.Totul s-a intamplat la sfarsitului lunii noiembrie 1989.Gheorghe Talpos, un cioban din zona, a fost calauza mari sportive la trecerea frauduloasa a granitei."Imi parasisem tara si lasasem in urma tot ce iubeam. Ma tarasem prin noroi si apa, peste campuri inghetate, traversasem garduri de sarma ghimpata, tot timpul cu teama ca voi fi impuscata in spate", a povestit Nadia.Grupul din care facea parte si Nadia Comaneci a ajuns spre dimineata zilei de 28 noiembrie 1989 pe taram maghiar. Imediat doi graniceri unguri le-au sarit in cale si i-au legitimat."Nadia a inceput sa sara pe aratura, sa faca figuri de gimnastica si sa spuna ca ea este Nadia Comaneci. Un granicer a plecat la telefon, la un stalp de frontiera, iar celalalt a ramas sa ne pazeasca. A venit un IMS, ne-am inghesuit in el, unii in bratele altora, si ne-au dus la pichet", a spus ciobanul."Cand politia mi-a vazut actele de identitate, mi s-a oferit imediat posibilitatea de a ramane in Ungaria. Si acum stau sa ma gandesc de ce le-am parut asa importanta. Cariera mea se terminase.Alti doi din grup primisera azil, dar celorlalti li s-a spus ca vor fi dati inapoi a doua zi. Le-am spus politistilor ca raman numai daca i se permite intregului grup. Am venit impreuna, ramanem impreuna", a spus Nadia Comaneci.Maghiarii i-au interogat pe toti si i-au cazat intr-o camera de hotel.Cu teama ca poate autoritatile de la Budapesta o sa ia hotararea sa o trimita inapoi in Romania, Nadia Comaneci ia decizia sa fuga din hotel dimineata si sa ia drumul Austriei.La Viena, membrii grupului s-au despartit, iar Nadia si cu Constantin Panait au ajuns la Amabasada SUA, din capitala austriaca. Se intampla pe 1 decembrie 1989."Mi-amintesc ca, imediat ce am intrat pe poarta, i-am spus primei persoane ca sunt Nadia Comaneci si ca doresc azil politic. S-a pornit o adevarata nebunie. Am avut impresia ca, la auzul numelui meu, le-au scapat foile de hartie din mana! Salariatii ambasadei se uitau la mine ca la o stafie", a povestit Nadia Comaneci.Fosta mare gimnasta a ajuns imediat in SUA, unde a fost asteptata de foarte multi jurnalisti, care au chestionat-o in legatura cu fuga din Romania."Am vrut sa traiesc o viata mai buna", a fost raspunsul Nadiei.In tara, Securitatea a inceput sa ancheteze familia si aporpiatii in legatura cu fuga fostei sportive, dar Revolutia din decembrie 1989 a blocat ancheta total, conform relatarilor istoricului Stejarel Olaru in cartea sa.