Nadia Comaneci: Exercitiul Larisei Iordache la barna este competitiv mondial si olimpic la medalie. Am ramas impresionata. Dupa trei ani fara competitii este extrem de greu sa revii

Larisa Iordache a castigat patru medalii la Campionatul European

"Am ramas impresionata de revenirea Larisei. Dupa trei ani fara competitii este extrem de greu sa revii la nivelul actual din lumea gimnasticii. Nu mi-am putut imagina ca si-ar fi putut reveni la acest nivel, dupa ce a avut o accidentare si trei operatii. Pentru gimnastica si pentru tenis ma trezesc cu noaptea in cap si am promis ca ma trezesc ca sa o vad. Este adevarat ca nu au participat unele tari la aceste campionate europene, dar eu m-am uitat mai mult la dificultate, executie si la punctajul pe care ea l-a obtinut. Daca stam si ne uitam la ceea ce s-a intamplat la barna, exercitiul ei este competitiv mondial si olimpic la medalie.Faptul ca ea reuseste prin vointa si determinarea pe care le-a avut ca sa concureze la acest nivel spune ca ea nu si-a spus inca tot ce a avut de spus referitor la acest sport. Ea a executat (n.r. - la sol) dificultatea pe care a facut-o si in ziua de calificare. Dificultatea ei pleca din 5,7, la care se adauga executia. Astazi au cam parlit-o cu jumatate de punct, nu am inteles de ce, dar ma bucur ca s-a facut aceasta contestatie si ea a reusit sa aduca aceasta medalie de aur, care a pus Romania la egalitate cu Rusia, la medalii de aur, 55 in istoria Campionatelor Europene si peste rusi la numarul total de medalii", a declarat Comaneci, la Digi24.Nadia a laudat si evolutiile gimnastelor junioare la CE, spunand ca nu a mai vazut de multi ani sportive tinere atat de promitatoare."Sunt ani buni de zile de cand nu am mai vazut asa junioare la noi in tara, cu mare potential, baza lor este foarte buna. Inteleg ca acolo de unde vin aceste fete este cineva care le invata gimnastica cum trebuie. Deci abecedarul functioneaza. Aceste junioare inca sunt crudute, dar au potential. M-am uitat la exercitiile ei (n.r. - Anei Barbosu) si are potential mare, pentru ca in momentul de fata baza gimnasticii sunt picioarele, din patru aparate, trei sunt de picioare. Ea are acest potential sa fie buna la individual compus si are loc de a creste in dificultate si vreau sa o felicit cum a concurat si pentru executia ei frumoasa, pentru faptul ca are dificultate la acrobatica si ne arata si aceasta gimnastica artistica, pe care noi am admirat-o cu multi ani in urma", a spus multipla campioana.Larisa Iordache a castigat patru medalii, din care doua de aur, la Campionatul European incheiat duminica, la Mersin. Iordache a fost medaliata cu aur la barna si sol, respectiv cu argint pe echipe si la sarituri , dupa trei ani de pauza din cauza problemelor de sanatate.Gimnasta junioara Ana Barbosu a castigat, duminica, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obtinut bronz la barna, iar Maria Ceplinschi argint la sol.La CE de la Mersin, Romania a castigat 14 medalii, cinci la senioare si noua la junioare, din care opt de aur.La cea de-a 33-a editie a CE, de la Mersin, care s-au incheiat duminica, au luat startul gimnaste din doar 14 natiuni, iar intre marile absente, care au renuntat la participare in principal din motive pandemice, se numara Rusia, Franta, Marea Britanie, Italia sau Olanda.