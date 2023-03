Nadia Comaneci pune umarul la relansarea gimnasticii romanesti: Simona Halep si Ion Tiriac s-au implicat financiar

Sala de initiere in gimnastica si educatie fizica GymNadia, un nou proiect al Fundatiei Tiriac, realizat in colaborare cu Fundatia Nadia Comaneci, a fost inaugurata.

In cadrul cursurilor de initiere in gimnastica oferite la GymNadia, copiii cu varste cuprinse intre 3 si 5 ani vor invata primele rutine de miscare, imbinand distractia cu activitatea fizica, pentru a se dezvolta sanatos si armonios.

"Gimnastica reprezinta catalizatorul pentru o noua generatie sanatoasa. Am dezvoltat acest loc, in care copiii se bucura de activitatea fizica. Distractia sta la baza celor mai relevante evolutii in lumea celor mici, aceasta este filozofia GymNadia. Copiii vin si isi fac prieteni aici, se distreaza si, fara sa realizeze, pun bazele generale in sport, invata coordonarea", a declarat Nadia Comaneci, prezenta la evenimentul de lansare a salii de gimnastica.

La randul sau, Ion Tiriac a declarat in cadrul evenimentului: "Misiunea Fundatiei Tiriac este aceea de a contribui la formarea tinerilor in spiritul valorilor si principiilor de viata sanatoasa. Proiectul pe care l-am lansat astazi, sala de initiere in gimnastica si educatie fizica GymNadia, creeaza o baza materiala importanta pentru dezvoltarea armonioasa a viitoarelor generatii prin practicarea sportului inca de la o varsta frageda. Este un proiect cu atat mai valoros cu cat beneficiaza de implicarea Nadiei Comaneci, cea mai buna gimnasta a Romaniei si cea mai cunoscuta din toate timpurile. Pe aceasta cale, ii multumesc pentru ca s-a alaturat Fundatiei Tiriac in sustinerea acestei initiative."

Sala de gimnastica GymNadia poate fi considerata o facilitate sportiva unica de acest tip in zona Bucurestiului. Amenajata la etajul superior al Patinoarului Tiriac - Telekom Arena, GymNadia beneficiaza de un spatiu de 630 metri patrati, prevazut cu vestiare si grupuri sanitare proprii.

Sala a fost amenajata cu sprijinul Simonei Halep si al unor companii, care au oferit suport material si financiar pentru dezvoltarea proiectului.

Spatiul este dotat cu echipamente si instrumente la cele mai inalte standarde de calitate si siguranta, destinate pregatirii micilor elevi care vor participa la cursuri.

Atat calitatea echipamentelor, cat si cea a antrenamentelor care se vor desfasura in cadrul GymNadia sunt avizate de catre Fundatia Nadia Comaneci.

Dezvoltarea programelor sportive si organizarea sesiunilor de antrenamente din cadrul GymNadia beneficiaza de coordonarea Lacramioarei Moldovan, fost antrenor al lotului olimpic, format sub indrumarea Nadiei Comaneci.

"Ma bucur sa ma pot alatura unui proiect ce isi propune sa ii incurajeze pe cei mici in practicarea gimnasticii si adoptarea unui stil de viata sanatos prin miscare. Sunt incantata de aceasta colaborare construita pe un concept de nota 10, apartinand Nadiei Comaneci, careia ii atribui un rol decisiv in formarea mea sportiva. In cadrul GymNadia, voi avea oportunitatea sa contribui la formarea micutilor sportivi, pastrand drept reper anii de pregatire alaturi de cea mai valoroasa gimnasta a Romaniei", a spus Lacramioara Moldovan.

Ea s-a alaturat proiectului GymNadia pentru a impartasi din experienta celor aproape 40 de ani de activitate in domeniul gimnasticii, din care aproape jumatate dedicata rolului de antrenor.

"Am incredere ca acest proiect va fi un succes si ca vom deschide impreuna apetitul micutilor pentru gimnastica. Spiritul sportiv se regaseste nativ in fiecare copil", a precizat Nadia Comaneci.

Lansarea salii GymNadia a beneficiat de prezenta Ancai Grigoras-Mihailescu, reprezentant al Federatiei Romane de Gimnastica, in rolul de gazda a evenimentului.

In data de 15 decembrie, de la ora 11,00, GymNadia organizeaza prima selectie pentru cursurile gratuite de initiere in gimnastica si sport.

Cursurile de initiere in gimnastica se vor desfasura atat in regim de inscriere contra cost, cat si gratuit, cu sprijinul Fundatiei Tiriac pentru sustinerea copiilor care se confrunta cu dificultati materiale.

In beneficiul acestora din urma, evenimentul de lansare a salii a inclus organizarea unei actiuni caritabile. Astfel, douazeci de copii nevoiasi cu varste cuprinse intre 3 si 5 ani vor primi donatii constand in tricouri GymNadia, dar si in sume de bani oferite de participantii la eveniment pentru a sustine aceasta cauza caritabila.

