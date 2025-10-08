Cum a fost surprinsă Nadia Comăneci. "Zeița de la Montreal" va avea propriul ei film

Nadia Comăneci, simbolul perfecțiunii în gimnastică, s-a întors la București pentru a urmări filmul "Pădurea de molizi", regizat de Tudor Giurgiu.

Nadia Comăneci, alături de Tudor Giurgiu, Horia Tecău, Mihai Covaliu, managerul Cosmin Hodor și jurnalistul Andrei Nourescu, au asistat la premierea filmului "Pădurea de molizi".

Tudor Giurgiu este cel care se va ocupa și de un proiect special: filmul care va fi dedicat Nadiei și care va fi lansat în 2026, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Este competiția în care gimnasta noastră a scris istorie și a devenit prima gimnastă din lume notată cu 10 perfect.

Producția va spune povestea parcursului unic al Nadiei — de la copilul din Onești la legenda mondială a sportului. Filmul este programat să fie lansat în vara anului 2026, exact la jumătate de secol de la momentul care a emoționat o planetă întreagă.

Imaginile cu Nadia de la premierea filmului "Pădurea de molizi" au fost postate de Cosmin Hodor pe pagina de Instagram. Fosta mare gimnastă poartă un lănțișor cu cele cinci cercuri ale Jocurilor Olimpice.