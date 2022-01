Eroina din Canada e pe jumătate româncă! Tânăra Nadia a asistat la un meci de hochei și a salvat viața unui necunoscut VIDEO

O tânără cu origini românești a făcut o observaţie care i-a salvat viaţa lui Brian "Red" Hamilton, membru al staff-ului tehnic al echipei de hochei Vancouver Canucks, la un meci cu Seattle Kraken, disputat la 23 octombrie 2021, informează presa canadiană.

La partida care a avut loc la Seattle, o spectatoare a echipei gazdă, care a stat în spatele băncii de rezerve a oaspeţilor, a văzut aluniţa de pe gâtul lui Hamilton şi i s-a părut că nu arată bine.

Ea nu a stat pe gânduri şi a scris un mesaj pe telefonul mobil pe care l-a mărit, l-a colorat şi i l-a arătat oficialului: "Aluniţa de pe spatele gâtului tău este posibil canceroasă. Te rog, mergi să consulţi un medic".

"Mesajul pe care mi l-a arătat pe mobil va rămâne pentru totdeauna imprimat în creierul meu şi a făcut posibil ca să rămân în viaţă", a povestit Hamilton.

La două zile după meci, fostul hocheist a mers la medic, unde a aflat că melanomul era într-adevăr cancerigen şi trebuia îndepărtat cât mai repede.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a