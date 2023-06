A refuzat naționala ca să plece cu Răzvan Lucescu. Unul dintre cei mai apreciați antrenori din Liga 1 va fi secund la PAOK Salonic

Răzvan Lucescu a plecat astăzi la Salonic, unde mâine va conduce primul antrenament, de după vacanță, a lui PAOK Salonic, formație la care a revenit în 2021, dar unde mai activase între 2017 și 2019.

Lucescu nu a plecat singur din România, ci însoțit de noua sa mână dreaptă, Nae Constantin, care îi va fi antrenor secund în sezonul care urmează.

Liber de contract după plecarea de la Petrolul, din luna martie, Constantin a avut mai multe oferte, între care și cea de a prelua naționala Under 19 a României, unde postul e liber după plecarea lui Alexandru Pelici.

Nae a jucat la Rapid și FC Brașov sub comanda lui Lucescu jr. și i-a fost antrenor secund la Petrolul, timp de câteva luni, în 2014. „Am considerat că e cea mai bună ofertă pentru mine. Nu am ascuns niciodată că mare parte din cariera mea de antrenor a fost influențată de Răzvan și de Isăilă, iar dacă mi s-a oferit această oportunitate am fost conștient că trebuie să profit de ea”, a declarat antrenorul de 49 de ani, care a readus Petrolul în Liga 1 după șase ani.

PAOK Salonic va efectua un stagiu de pregătire în Olanda, unde va avea un amical și cu FCSB. În stafful lui Răzvan Lucescu se mai află un secund grec și un antrenor cu portarii italian. Lucescu jr. mai are un an de contract cu PAOK dar grecii i-au propus deja prelungirea angajamentului.

