Fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a spus că BBC nu are „claritate morală” și le-a transmis prezentatorilor postului TV britanic să le fie rușine în timpul unei intervenții în direct.

Bennett a spus că BBC „a luat o parte” în relatările sale despre conflictul actual din Orientul Mijlociu.

În timpul interviului în direct, Victoria Derbyshire, una dintre cele mai reputate specialiste în politică externă de la BBC, i-a lecturat lui Bennett un citat din Convenția de la Geneva, în special articolul 43.

Ea a spus: „Părțile în conflict își vor limita operațiunile la distrugerea sau slăbirea resurselor militare ale adversarului și vor face o distincție între populația civilă și combatanți. Și între obiecte civile și obiective militare”.

