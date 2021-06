Noi lovituri ale Israelului in Fasia Gaza. Sunt primele raiduri de la venirea la putere a lui Naftali Bennett VIDEO

#BREAKING Israel launches airstrikes in Gaza: Palestinian security sources pic.twitter.com/uxhvgghO6j - AFP News Agency (@AFP) June 15, 2021

Aceste lovituri si tiruri de baloane sunt primele incidente majore dintre Israel si Fasia Gaza dupa armistitiul de la 21 mai, care a pus capat la 11 zile de razboi -fulger soldat cu 260 de morti pe partea palestiniana, printre care copii, adolescenti si combatanti, si 13 decese in Israel, inclusiv un copil, o adolescenta si un soldat.Potrivit unor surse palestiniene, aviatia israeliana a vizat cel putin o tinta la est de Khan Younes, un oras din sudul Fasiei Gaza, enclava saracita cu doua milioane de locuitori unde aproximativ o mie de apartamente, birouri si buticuri au fost distruse in ultimul razboi cu Israelul, al patrulea din 2008. Un fotoreporter al agentiei France Presse aflat la Khan Younes a vazut, de asemenea, explozii.Acestea au fost primele lovituri israeliene impotriva acestui teritoriu palestinian, sub controlul islamistilor din Hamas si sub blocada israeliana, de la venirea la putere, duminica seara, a unei coalitii eterogene care a pus capat celor 12 ani de domnie a lui Benjamin Netanyahu.Loviturile si lansarea baloanelor incendiare, care au provocat peste 20 de incendii in sudul Israelului, potrivit pompierilor locali, au intervenit in paralel cu manifestatiile nationaliste si de extrema-dreapta din Ierusalimul de Est reunind mai mult de o mie de oameni. Statele Unite si ONU au indemnat la "retinere" inaintea acestui mars controversat pe care noul guvern israelian condus de Naftali Bennett , in functie de duminica, l-a autorizat marcand in acelasi timp traseul pentru a evita confruntarile cu palestinienii.La randul sau, miscarea Hamas a amenintat Israelul cu represalii daca acest mars sarbatorind preluarea controlului si anexarea Ierusalimului de Est, sectorul palestinian al Orasului Sfant, de catre armata israeliana in 1967, se va aventura in special in cartierele musulmane din Orasul Vechi.