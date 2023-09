Explozie la un depozit de combustibil din Nagorno-Karabah. Surse locale avansează 200 de victime, morți și răniți VIDEO

O explozie la un depozit de combustibil aglomerat din Nagorno-Karabah ar fi putut provoca victime în masă, a relatat serviciul armean al Radio Free Europe/Radio Liberty.

Potrivit rapoartelor locale, există 200 de victime, dintre care multe au arsuri grave. Răniții au fost transportați la spitale pentru tratament.

Un număr confirmat de victime nu a fost încă făcut public. Explozia ar fi avut loc în timp ce combustibilul era distribuit persoanelor care se îndreptau cu mașina spre Armenia, a declarat postul independent rus Meduza, citând autoritățile locale.

Mii de persoane din Nagorno-Karabah s-au refugiat în Armenia în ultimele zile, după ce, la 20 septembrie, teritoriul a fost predat armatei azere după 24 de ore de atacuri ale forțelor azere.

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway

The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX