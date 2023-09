Republica autoproclamată Nagorno Karabah şi-a anunţat joi, 28 septembrie, autodizolvarea sa şi a tuturor instituţiilor sale - începând de la 1 ianuarie 2024 -, la o săptămână după o ofensivă-fulger victorioasă a Azerbaidjanului, în urma a 30 de ani de conflict, relatează AFP.

Liderul acestei enclave secesioniste azere, Samvel Şahramanian anunţă, în acest decret, dizolvarea ”tuturor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor (...) la 1 ianuarie 2024” şi stabileşte că, prin urmare, ”Republica Nagorno Karabah (Arţah) încetează să existe”.

BREAKING: Samvel Shahramanyan signs a decree on the dissolution of Nagorno-Karabakh Republic. pic.twitter.com/3HXQyrPflw