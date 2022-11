O poveste incredibilă despre fotbalul din Namibia. Nu s-a mai jucat deloc de trei ani, iar acum cei care caută diamante au devenit sponsorii competiției

Un campionat de fotbal dintr-o țară exotică s-a reluat duminica, 5 noiembrie, după o pauză de trei ani.

Sportul rege nu a mai existat în Namibia de la sfârșitul sezonului 2018-2019. Și asta dintr-o dispută dintre Federație și Liga Profesionistă de fotbal.

Motivul scandalului l-a constituit sistemul competițional, cu două echipe retrogradate în liga secundă.

Cele două părți au căzut la pace și fotbalul va avea parte de un nou început în Namibia.

Un sponsor puternic, compania de extragere a diamantelor, va ajuta cu bani prima ligă din țara africană.

Meciul de deschidere al sezonului a avut loc între African Stars, de cinci ori campioană, şi formaţia universitară UNAM, în capitala Windhoek.

Celelalte partide vor avea loc săptămâna aceasta.

Debmarine Namibia will sponsor the top tier league in the country to a tune of 13 million for the 2022/2023 season, the league will be known as the Debmarine Namibia Premiership. pic.twitter.com/BmR5xaprOI