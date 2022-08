Președinta Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, a ajuns în capitala Taiwanului, Taipei. Este prima vizita a unui oficial american de acest rang din ultimii 25 de ani.

UPDATE 17.47 Avioanele militare chineze de luptă Su-35 ar fi traversat strâmtoarea Taiwan, a informat mass-media de stat chineză marți seară, citată de presa internațională.

Avionul lui Nancy Pelosi aterizând în Taiwan

🇹🇼🇺🇸The delegation was met, they are going to the hotel. pic.twitter.com/bRCbhHYXdp

Știre inițială

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, care a început luni,1 august, la Singapore un turneu în Asia, "are dreptul de a vizita Taiwanul", a atras atenția Casa Albă, care a condamnat China care "pare să se poziţioneze" pentru o demonstraţie de forţă militară în jurul acestei insule pe care o revendică.

Ministerul chinez de Externe a avertizat, chiar în timpul cursei lui Nancy Pelosi spre Taiwan, că "dacă Statele Unite insistă să urmeze cursul greșit al acțiunii, va trebui să-și asume responsabilitatea pentru orice consecințe grave care ar urma".

If the US insists on following the wrong course of action, then it should be responsible for any serious consequence arising thereof. pic.twitter.com/b4p5b1XodM