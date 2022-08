Nancy Pelosi, după ce a aterizat la Taipei: ”Onorăm angajamentul de neclintit al Americii de a sprijini democrația vibrantă din Taiwan”

Președinta Camerei Reprezentanților a transmis o primă declarație după ce a aterizat într-o vizită istorică în Taiwan.

Pelosi susține că vizita delegației din Congres ”onorează angajamentul de neclintit al Americii de a sprijini democrația vibrantă din Taiwan”.

"Vizita noastră face parte din călătoria noastră mai amplă în Indo-Pacific - inclusiv în Singapore, Malaezia, Coreea de Sud și Japonia - axată pe securitatea reciprocă, parteneriatul economic și guvernanța democratică. Discuțiile noastre cu conducerea Taiwanului se vor concentra pe reafirmarea sprijinului nostru pentru partenerul nostru și pe promovarea intereselor noastre comune, inclusiv pe promovarea unei regiuni Indo-Pacific libere și deschise.

Solidaritatea Americii cu cei 23 de milioane de locuitori din Taiwan este mai importantă astăzi ca niciodată, în condițiile în care lumea se confruntă cu o alegere între autocrație și democrație.

Vizita noastră este una dintre mai multe delegații ale Congresului în Taiwan - și nu contrazice în niciun fel politica de lungă durată a Statelor Unite, ghidată de Legea privind relațiile cu Taiwanul din 1979, de Comunicatele comune SUA-China și de cele Șase Asigurări. Statele Unite continuă să se opună eforturilor unilaterale de a schimba status quo-ul", a declarat Nancy Pelosi.

🇹🇼🇺🇸The delegation was met, they are going to the hotel. pic.twitter.com/bRCbhHYXdp