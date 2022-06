Naomi Campbell, prima zi de smotru!

Supermodelul Naomi Campbell a inceput, de luni, sa-si ispaseasca pedeapsa de cinci zile de munca in folosul comunitatii. Ceea ce inseamna ca diva prezentarilor de moda va pune frumusel mana pe matura si mop si nu se va da in laturi nici de la spalat podele nici de la curatat WC-uri.

Naomi a fost insotita, luni, de un politist, la o gradinita din New York, unde s-a prezentat purtand o "uniforma" demna de o femeie de serviciu. Ghetute elegante, cu toc inalt, un pardesiu negru si strans pe talie, o sapca stil Gavroche si o pereche de ochelari de soare ultima moda. Ce-i drept, urmand sfaturile judecatorului, Naomi si-a luat la ea o pereche de bocanci.

Avocatul lui Campbell a declarat ca in cele cinci zile in care va fi obligata sa faca munca de jos, Naomi va fi ferita de obiectivele fotografilor de scandal pentru a nu pati ca Boy George atunci cand a fost fost obligat tot de o instanta americana sa curete trotuarele orasului New York.

Pentru ca si-a lovit menajera cu telefonul mobil, Naomi a fost condamnata la cinci zile de munca in folosul comunitatii, la doua zile de terapie pentru controlul nervozitatii si la plata a 381 de dolarii ce acopera costurile de ingrijire medicala suportate in prealabil de manajera agresata.

Incidentul a avut loc in urma cu un an de zile cand Naomi Campbell, scuzandu-se de faptul ca era in toane proaste, si-a acuzat menajera de furtul unei perechi de jeans motiv pentru care a decis sa arunce in ea cu un telefon mobil.