Japoneza Naomi Osaka pare a-și fi regăsit forma din trecut.

La Australian Open, ea n-a avut milă de Madison Brengle, pe care a învins-o cu 6-0, 6-4 într-o oră și 6 minute de joc.

Primul set a fost adjudecat de japoneză în doar 20 de minute.

Campioana en-titre de la Australian Open va juca în turul al treilea cu americanca Amanda Anisimova, jucătoarea pregătită de Darren Cahill.

Osaka și Anisimova sunt neînvinse în acest an. Osaka are 5 victorii din 5, iar Anisimova 7 din 7.

Andy Murray a avut cuvinte de laudă pentru Naomi Osaka

Anyone hit the ball cleaner from the baseline than @naomiosaka ? 🔥

All smiles at the net.

🇯🇵 @naomiosaka advances to the third round in straight sets.

🎥: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/szCZmiD9sA