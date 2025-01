Decizie tristă luată de Naomi Osaka în finala de la WTA Auckland. Ce s-a întâmplat cu eleva lui Mouratoglou

Clara Tauson din Danemarca a câştigat al treilea său titlu din carieră în circuitul WTA, şi primul din 2021, după ce fostul număr 1 mondial Naomi Osaka din Japonia s-a retras din finala de la Auckland, de duminică din cauza unei accidentări abdominale.

Osaka a câştigat primul set cu 6-4, dar cvadrupla campioană de Grand Slam a luat o pauză medicală imediată după ce şi-a transformat a doua minge de set. După ce s-a consultat cu antrenorul, Osaka a pus capăt jocului.

Tauson este prima jucătoare din Danemarca care câştigă acest titlu. Conaţionala sa daneză, fostul număr 1 mondial Caroline Wozniacki, a fost de două ori vicecampioană la acest eveniment, în 2015 şi 2018.

Due to injury, Osaka has retired from the match. Clara Tauson is the champion with a final score of 4-6.

We wish you a speedy recovery, Naomi 💜#ASBClassic25 pic.twitter.com/jIyhBDfkFA