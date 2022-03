Meci de gală la Indian Wells între Naomi Osaka și Sloane Stephens VIDEO

Două câștigătoare de Grand Slam, Naomi Osaka și Sloane Stephens, s-au întâlnit în primul tur la Indian Wells.

Japoneza Osaka a pierdut primul set cu 6-3, dar le-a câștigat pe următoarele două cu 6-1 și 6-2.

Naomi Osaka a căzut până pe locul 78, dar încearcă să își facă din nou loc printre cele mai bune jucătoare ale lumii. "Acum sunt împăcată cu mine", a spus Osaka, făcând referire la problemele mentale din trecut.

Indian Wells a început deja pentru românce: ce a făcut Gabriela Ruse

În turul următor, Naomi o va întâlni pe Veronika Kudermetova, locul 24 WTA.

