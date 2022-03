Japoneza Naomi Osaka, reacție de uimire în cazul lui Will Smith: "A fost un film despre tenis?"

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka este la curent cu incidentul dintre Will Smith şi Chris Rock de la Gala Oscarurilor, dar nu ştie că Smith a primit statueta de aur pentru filmul King Richard, în care interpretează rolul tatălui surorilor Venus şi Serena Williams, informează marca.com

Will Smith interpretează rolul lui Richard Williams în filmul King Richard, care prezintă modul în care fiicele personajului principal, Venus şi Serena, au ajuns să devină supervedete mondiale ale tenisului.

Unii s-ar fi aşteptat ca lumea tenisului să aibă un interes deosebit pentru acest film, în special acele jucătoare care s-au confruntat cu oricare dintre surori pe teren.

Osaka, care a fost numărul 1 mondial în 2019, a jucat de mai multe ori cu Serena Williams şi a vorbit în trecut despre moştenirea impresionantă lăsată de familia Williams în tenis, susţinând chiar că Serena a fost o sursă de inspiraţie pentru ea.

Totuşi, ea a recunoscut că nu a văzut filmul King Richard şi a fost surprinsă de un reporter care a întrebat-o despre premiile Oscar şi despre filmul despre tenis aflat în centrul atenţiei.

Ads

Aflată la Miami, unde participă la turneul de categorie WTA 1000, numărul 78 mondial a avut nevoie ca reporterul să clarifice la ce film se referă.

"A fost un film despre tenis?", a întrebat Osaka, într-o conferinţă de presă de după un meci.

"Ştiţi ce e ciudat? Încă nu m-am uitat la asta. Şi toată lumea îmi pune întrebări despre asta. Cred că problema mea este că aşteptam să-l văd în avion, dar încă nu am călătorit pe o distanţă atât de lungă. Deci ştiu că este foarte rău. Obişnuiau să-l aibă pe HBO Max, l-am descărcat şi apoi a expirat. Dar, da, trebuie să mă uit la asta. Am văzut performanţa lui Beyonce. Era frumoasă ca întotdeauna. Dar, da, am văzut subiectul în tendinţe. Există o mulţime de meme-uri despre el. Da, este amuzant şi nefericit în acelaşi timp", a spus ea, după ce a primit lămuriri.

Marţi, Naomi Osaka, 24 de ani, va evolua cu americanca Danielle Collins, în sferturile de finală ale Miami Open.

Ads