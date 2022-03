Naomi Osaka a jucat primul meci după drama trăită la Indian Wells. Ce s-a întâmplat la Miami

Tenismena japoneză Naomi Osaka (24 de ani, locul 77 WTA) s-a calificat miercuri în turul secund al turneului de la Miami, acesta fiind primul său meci după scandalul iscat la Indian Wells, atunci când a părăsit turneul în lacrimi, jignită de un spectator.

La Miami, Naomi Osaka a depășit-o în primul tur pe Astra Sharma din Australia, scor 6-3, 6-4, urmând să evolueze în faza următoare cu o altă fostă lideră mondială, Angelique Kerber din Germania.

”Mă simt ca acasă aici, e turneul la care îmi place să vin în fiecare an”, le-a spus Osaka spectatorilor de la Miami, la câteva zile după clipele dramatice trăite la Indian Wells, tot în Statele Unite.

