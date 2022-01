Cum s-a descurcat Naomi Osaka la primul meci după patru luni

Japoneza Naomi Osaka a revenit pe terenul de tenis, după patru luni de inactivitate.

Osaka a produs mare vâlvă la Roland Garros, după ce a refuzat să participe la conferințele de presă, apoi a avut apariții sporadice pe terenul de tenis, acuzând probleme mintale.

Osaka a jucat la Melbourne Summer Set, turneul la care e favorita numărul unu, și a trecut de Alize Cornet în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4.

Naomi Osaka victorious in her 1st match in 4 months, defeats Alizé Cornet 64 36 64 in 1R Melbourne.

The top seed will face either Petra Martic or Maryna Zanevska. pic.twitter.com/d8npxFDhMV