Naomi Osaka, decizie radicală în legătură cu Australian Open! Posibil final de carieră la 25 de ani

Japoneza Naomi Osaka, fost lider mondial și de patru ori câștigătoare de Grand Slam, a dispărut total din peisajul tenisului.

Osaka i-a înștiințat pe organizatorii Australian Open că nu va lua parte la competiția de la melbourne. Ea nu se înscrisese nici la vreun turneu pregătitor, Auckland, Hobart sau Adelaide.

Osaka n-a mai jucat un meci de la turneul din septembrie de la Tokyo. Și-atunci, a evoluat doar un joc, după care s-a retras. Japoneza ocupă în acest moment locul 42 WTA.

Ea și-a făcut o companie de management sportiv și există zvonuri conform cărora se va axa în întregime pe latura de business.

Naomi Osaka a fost în lumina reflectoarelor la Roland Garros 2021, când s-a retras din turneu pentru că era obligată să meargă la conferințe de presă, apoi a dezvăluit că se luptă de ani buni cu depresia.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙

Not a surprise that two-time champion Naomi Osaka has withdrawn from the #AusOpen.

Just two years removed from her second title there—her fourth Slam title overall—the outlook for Naomi’s career is uncertain.