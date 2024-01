Așa ceva nu s-a mai văzut: ce a făcut Naomi Osaka la Australian Open într-o pauză a meciului cu Garcia VIDEO

Unul dintre cele mai așteptate meciuri de la Australian Open a fost cel dintre Caroline Garcia și Naomi Osaka.

Japoneza, de două ori câștigătoare la Australian Open, în 2019 și 2021, a revenit recent pe teren după ce a născut.

Naomi Osaka încearcă să revină la forma de altădată, dar adversara din primul tur, jucătoarea franceză Caroline Garcia, a fost mai puternică și s-a impus cu 6-4, 7-6.

Pe parcursul setului secund, Naomi Osaka a surprins pe toată lumea. În pauza dintre jocuri, ea și-a scos o carte și și-a continuat lectura. "Nu e niciodată un moment nepotrivit pentru o carte bună", s-a scris pe pagina de X a Australian Open.

World-class multi-tasking from @naomiosaka during a change of ends.

There's never a bad time for a good book.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/neTYQ6aHmG