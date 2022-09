Naomi Osaka suprinde din nou. Declarații de ultimă oră a tenismenei din Japonia

Jucătorea japoneză Naomi Osaka, fost număr 1 mondial, a declarat că a trecut în 2022 prin "mai multe coborâşuri decât suişuri", relatează BBC.

Tânăra de 24 de ani din Japonia nu a mai câştigat niciun titlu de la Australian Open de anul trecut şi a fost învinsă în primul tur al ultimelor trei turnee. Ea se află în prezent pe locul 48 în clasamentul WTA.

"Nu a fost cel mai bun an, dar am învăţat mult. Viaţa este cu suişuri şi coborâşuri, iar anul acesta am fost mai mult în jos decât în ​​sus, însă sunt destul de mulţumită de cum sunt acum", a declarat Osaka.

Osaka începe apărarea titlului la turneul de la Tokyo, competiţie care revine după o absenţă de trei ani din cauza pandemiei de Covid-19.

Ea va evolua în primul tur cu australianca Daria Saville, locul 55 mondial.

Ads