Japoneza Naomi Osaka nu reușește să își regăsească drumul spre victorie în tenis și a părăsit rapid turneul WTA 1000 de la Toronto.

De patru ori câștigătore de Grand Slam și fost lider WTA, Naomi Osaka trece printr-o perioadă dificilă.

Ea s-a retras în setul al doilea al partidei cu estona Kaia Kanepi, la 7-6, 3-0 pentru adversara ei. Naomi Osaka a acuzat probleme la spate în meciul din prima rundă de la Toronto.

Japoneza are patru meciuri jucate în ultimele trei luni, dintre care trei pierdute Ea a fost învinsă în primul tur la Roland Garros de Amanda Anisimova, apoi a sărit peste turneele de iarbă și a revenit la San Jose, unde a câștigat cu Zheng și a pierdut meciul cu Gauff.

Cu aceste noi probleme medicale, și prezența la US Open este în dubiu pentru japoneză.

Naomi Osaka after retiring with back injury: “I felt my back from the start of the match, and despite trying my best to push through it I just wasn’t able to today. I’d like to pay credit to Kaia for playing well and want to wish her all the best for the rest of the tournament.”