Naomi Osaka a luat decizia finală în privința tenisului: ce va face după ce va naște

Japoneza Naomi Osaka, fost lider mondial, câștigătoare a patru Grand Slamuri, și-a decis viitorul în tenis.

Naomi Osaka a anunțat la începutul anului că este însărcinată cu rapperul Cordae. Japoneza oricum evoluase destul de puțin în sezonul precedent și multă lume se întreba dacă va mai intra vreodată pe terenul de tenis.

Osaka a spus că nici nu se pune problema să renunțe la sportul-alb, ba chiar și-a propus obiective mărețe.

"Îmi doresc foarte mult să joc din nou, când am aflat că sunt însărcinată, m-am gândit: OK, după asta, cu siguranță voi juca mai bine. Sunt convinsă că acest bebeluș mă va inspira să încerc și mai mult și să dau tot ce am mai bun. Întoarcerea mea este incertă? Nu. Vreau să mai câștig opt Grand Slam-uri și să încerc să câștig medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Acesta este unul dintre obiectivele care mă încântă cel mai mult. Am luat o pauză, dar încă mă simt foarte competitivă și plină de dorință de a câștiga din nou cele mai importante turnee din sportul meu".