Eleva lui Patrick Mouratoglou a spus ”pas”. Cale liberă pentru Simona Halep

Japoneza Naomi Osaka, fostă lideră mondială, a declarat că va lipsi de la turneul final al Billie Jean King Cup de luna viitoare din Spania, dar și de la competiția de la Hong Kong, acolo unde va participa Simona Halep începând cu 28 octombrie.

Osaka a suferit o accidentare la spate în timpul Openului Chinei din această lună, înainte de a declara forfait la Openul Japoniei şi Openul Pan Pacific.

„Am crezut că mi-am luxat spatele, dar am făcut un RMN la Beijing”, a declarat Osaka la Tokyo, citată de agenţia de presă Kyodo.

„Au spus că mi-am umflat un disc din spate şi că mi-am rupt şi muşchii abdominali. M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici. Am făcut un alt RMN şi a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, aşa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu şi să nu joc BJK”, a declarat ea.

Osaka a avut probleme de formă de când a revenit după o pauză de maternitate la începutul sezonului. Fostul număr unu mondial este în prezent pe locul 56.

Ea a început recent să lucreze cu fostul antrenor al Serenei Williams și Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, după ce s-a despărţit de vechiul ei mentor Wim Fissette.

Așadar, pe hârtie, Simona Halep a scăpat la WTA 250 Hong Kong de cea mai puternică rivală, japoneza Naomi Osaka, dar va avea alte adversare de top precum Leylah Fernandez, Katie Boulter, Magdalena Frech sau Diana Șnaider.

