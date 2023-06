Cum vrea Naomi Osaka sa scape de plata unor despagubiri de milioane de dolari

In Florida a inceput procesul in care Christophe Jean, fostul antrenor al lui Naomi Osaka, ii cere tenismenei nipone sa-i plateasca despagubiri in valoare de cateva milioane de dolari.

Jean sustine ca, in 2011, cand a inceput colaborarea cu Naomi si Mari, tatal sportivei nu a avut suficienti bani sa-i plateasca lectiile de tenis.

Drept urmare, Jean afirma ca cei doi au facut o intelegere conform careia urma sa incaseze 20% din castigurile pe viata ale celor doua sportive.

La primul termen, avocatul lui Naomi Osaka a depus o cerere pentru inchiderea cazului, sustinand ca, la data la care a avut loc intelegerea dintre parti, Naomi Osaka nu implinise inca varsta de 18 ani, informeaza GoTennis.

Pe de alta parte, Jean sustine ca a semnat inclusiv un contract cu tatal celor doua jucatoare in care se specifica faptul ca va incasa cele 20% de procente "pe termen nelimitat".

Cazul se afla pe rolul unei instante din Florida, care trebuie sa decida acum daca Jean are de primit bani din partea liderei clasamentului WTA si a surorii acesteia.

Conform datelor oficiale oferite de WTA, Naomi Osaka a castigat deja premii in valoare de 10.8 milioane de dolari din tenis, astfel ca Jean pretinde sa incaseze pe loc cel putin 2 milioane de dolari, plus procente din premiile ulterioare ale sportive.

