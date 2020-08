Jucatoarele Naomi Osaka si Victoria Azarenka s-au calificat in finala turneului Western & Southern Open

Osaka (cap de serie 4) a invins-o in semifinale pe sportiva belgiana Elise Mertens, numarul 22 mondial si favorita 14, scor 6-2, 7-6 (5), in doua ore si un minut. Japoneza a purtat un tricou cu mesajul "Black Lives Matter" la intrarea pe teren.In cealalta semifinala, Azarenka a trecut de favorita 8, britanica Johanna Konta (15 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-1. Meciul a durat doua ore si 18 minute.Miercuri, Naomi Osaka a refuzat sa dispute, miercuri, partida cu belgianca Elise Mertens, in semn de protest fata de violentele politiei americane. Ea s-a razgandit joi, dupa discutii cu organizatorii turneului, considerand ca intreruperea turneului pentru o zi a atras atentia lumii asupra problemei nedreptatii rasiale si violentei politiei.