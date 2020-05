Naomi Osaka a devenit cea mai bine platita sportiva din lume

Ziare.

Cu cele 37,4 milioane de dolari incasate in ultimele 12 luni, sportiva din Japonia a stabilit si recordul pentru cea mai mare suma incasata intr-un an de o sportiva.Sportiva in varsta de 22 de ani a doborat astfel recordul Mariei Sharapova din 2015, an in care rusoaica a incasat 29.7 milioane de dolari.Osaka nu a avut un an stralucit in tenis, coborand pana pe locul 10 in ierarhia WTA, insa a avut incasari de pe urma contractelor de sponsorizare.Procter & Gamble, All Nippon Airways si Nike sunt doar cateva dintre companiile uriase care o platesc pe tenismena care are in palmares doua turnee de Grand Slam.Locul doi in ierarhia data publicitatii de Forbes e ocupata de Serena Williams, cu 36 de milioane de dolari incasate in ultimele 12 luni.I.G.