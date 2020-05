Naomi Osaka spune ca se lupta cu niste demoni in aceasta perioada

Ziare.

Sezonul de tenis a fost suspendat la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de COVID-19, iar intreruperea va continua cel putin pana la mijlocul lui iulie, numeroase tari luand masuri de izolare pentru a opri raspandirea virusului.Osaka, care se antreneaza in Statele Unite, tara cea mai lovita de noul coronavirus, profita de aceasta pauza prelungita pentru introspectie."Cred ca lumea stie ca sunt cu adevarat timida. Vreau sa folosesc perioada carantinei ca sa ma gandesc la toate. In ce ma priveste, am multe regrete inainte sa adorm", a declarat Osaka pentru CNN Sport.Petra Kvitova a spus anul trecut ca Osaka ar trebui sa se obisnuiasca sa aiba o tinta pe spate, dupa ce japoneza a recunoscut ca ii este greu sa faca fata unei atentii sporite in urma ascensiunii la varful clasamentului mondial."Majoritatea regretelor sunt legate de faptul sa nu spun ceea ce gandesc. Mi se pare ca daca m-as afirma, as fi avut ocazia sa vad ce s-ar fi intamplat", a spus Osaka.Primul japonez care a ajuns lider mondial, dupa victoria de la Australian Open de la inceputul lui 2019, Osaka a apreciat ca tenisul nu este o prioritate in acest moment."Vreau sa folosesc aceasta perioada ca sa invat ceva nou, fiindca sunt destul de sigura ca nu voi mai avea niciodata atat de mult timp liber. Nu se pune problema ca as uita sa joc tenis", a spus numarul 10 mondial.Fara acces la sali si la terenuri de tenis, jucatoarea de 22 de ani a gasit o partenera de antrenament in Venus Williams , alt fost lider mondial, cele doua difuzand o sesiune de exercitii fizice pe retelele de socializare."In acest moment nu vreau sa ma antrenez cinci ore pe zi, fiindca eu cred ca in felul acesta ajungi la epuizare si nu stii niciodata cand vor fi reluate turneele. Tocmai am fost in direct pe Instagram cu Venus. A fost putin mai intens decat credeam", a spus japoneza.