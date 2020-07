Jucatoarea de Tenis Naomi Osaka va evolua luna viitoare la US Open

Anterior, in mass-media au aparut informatii conform carora Osaka nu s-a inregistrat pentru Openul Statelor Unite si a decis sa nu participe la evenimentul care va debuta pe 31 august, care se va desfasura in baza unui protocol sanitar strict, din cauza pandemiei de coronavirus.Insa, echipa manageriala a campioana nipone a contrazis, prin intermediul unui email transmis agentiei britanice presa, informatiile respective, precizand ca Osaka va participa la Grand Slam-ul de la Flushing Meadows.Jucatoarea japoneza va lua parte, de asemenea, si la turneul Western and Southern Open, care se desfasoara in mod normal la Cincinnati, insa anul acesta va avea loc la New York, urmand sa debuteze la jumatatea lunii august.Vestea participarii japonezei Osaka la US Open a venit la scurt timp dupa ce australianca Ashleigh Barty , numarul unu mondial, si-a anuntat forfait-ul pentru turneul newyorkez, din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus.Naomi Osaka, rezidenta in Statele Unite, a disputat ultima sa competitie oficiala la inceputul lunii februarie, cand a aparat culorile echipei Japoniei in intalnirea cu Spania din Fed Cup