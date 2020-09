Naomi Osaka, a doua oara in semifinale la US Open

Osaka. 22 de ani, s-a impus dupa un meci de o ora si 20 de minute si va juca a doua oara in cariera in penultimul act la Flushing Meadows. Ea a castigat editia din 2018 a openului american.Japoneza, care are in palmares si trofeul la Australian Open , editia 2019, va intalni pentru un loc in finala o alta jucatoare din SUA, Jennifer Brady, locul 41 WTA si cap de serie numarul 28.A doua semifinala va fi stabilita, miercuri, dupa meciurile Tvetana Pironkova (Bulgaria), fara clasament in acest moment - Serena Williams (SUA), locul 8 WTA si cap de serie numarul 3 si Victoria Azarenka (Belarus), locul 27 WTA - Elise Mertens (Belgia), locul 18 WTA si cap de serie numarul 16.