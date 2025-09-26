Alertă de securitate națională. Consiliul Concurenței verifică vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria

Brandul Napolact este cumpărat de grupul Bonafarm, deținut de un miliardar maghiar FOTO napolact.ro

Consiliul Concurenței a anunțat vineri, 26 septembrie, că analizează tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească maghiarilor de la Bonafarm Group, care este deținut de un apropiat al lui Viktor Orbán.

Tranzacția include celebrul brand românesc Napolact și facilitățile de producție din Cluj și Târgu Mureș. Anunțul celor de la Consiliul Concurenței vine la aproape două săptămâni după ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a cerut anchetarea vânzării Napolact către miliardarul Sándor Csányi.

Burduja a solicitat atunci un raport de specialitate, avize din partea SRI și SIE și analizarea dosarului de vânzare, de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

„Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune.

Prin tranzacția anunțată, Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina România Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina România S.A.

"Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina România Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina România S.A.

FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale.

FrieslandCampina România S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Grupul Bonafarm este o companie integrată vertical care activează în industria agricolă și alimentară din regiunea Europei Centrale și de Est. În România, grupul Bonafarm comercializează produse lactate din Ungaria direct și prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilității sale cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege", se arată în comunicatul publicat pe site-ul Consiliului Concurenței.

