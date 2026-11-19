Vânzarea operațiunilor FrieslandCâmpina din România, care includ brandul Napolact și fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, către grupul maghiar Bonafarm nu va mai avea loc. Cele două companii au decis de comun acord să renunțe la tranzacție, după ce aceasta a atras atenția Consiliului Concurenței și a generat inclusiv avertismente privind posibile riscuri de securitate națională.

Grupul Bonafarm, controlat de omul de afaceri și bancherul maghiar Sándor Csányi, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și președintele OTP Bank, un apropiat al fostului premier Viktor Orban, urma să preia operațiunile FrieslandCampina din România, inclusiv brandul Napolact.

"FrieslandCampina și Bonafarm confirmă că au convenit, de comun acord, să nu finalizeze vânzarea propusă a operațiunilor FrieslandCampina din România către Bonafarm.

Ambele părți au colaborat în mod constructiv pe parcursul întregului proces.

Operațiunile din România continuă să se desfășoare în regim normal. Acest anunț nu implică nicio modificare imediată a activităților curente și nici a relațiilor existente cu angajații, fermierii sau partenerii.

FrieslandCampina va reveni cu informații suplimentare atunci când vor exista noutăți concrete de comunicat", au transmis companiile pentru Profit.ro.

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Avertizare de la Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a avertizat că tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România poate influența structura pieței locale a lactatelor, aceasta fiind caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare și simetrie relativă a costurilor între jucători.

“Piața lactatelor din România se menține fragmentată, fără jucători dominanți clari, iar cotele de piață sunt distribuite între mai mulți producători naționali și importuri.

În 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% față de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.). În termeni de volum, producția și consumul au înregistrat creșteri moderate. În prezent, tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România se află în analiză de către autoritatea de concurență, pentru a evalua compatibilitatea cu mediul concurențial normal.

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Analiza va include structura pieței în amonte (achiziția materiilor prime, impactul asupra fermierilor locali), precum și pe cea din aval (gama de produse, mărci private etc.)”, arăta Concurența.

Alertă de securitate transmisă de un ministru

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja, consilier al premierului de atunci Ilie Bolojan, a transmis o „alertă de securitate” legată de această tranzacție.

Se referă din nou la achiziționarea firmei Napolact de către Bonafarm Group. Burduja cerea public Consiliului Concurenței, dar și mai multor ministere să verifice legătura companiei maghiare cu Federația Rusă, cu China și modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare.

„Faceți ceea ce trebuie și țineți-i pe români în siguranță”, a transmis Burduja.

„Alertă de securitate! Țineți minte că recent compania maghiară MVM a încercat să cumpere E-On furnizare? Datorită acțiunilor mele și datorită instituțiilor statului, această tranzacție a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebru brand românesc, un mare producător de lactate”, afirmă fostul ministru.

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Potrivit acestuia, „nu e vorba doar despre afaceri aici, ci despre siguranța românilor”.

„Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic, așa că am solicitat și solicit public ministrului Agriculturii, miniștrului Economiei, Consiliului Concurenței să facă ceea ce trebuie și să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federația Rusă, dar și cu China și modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare cu prilejul unor evenimente sportive”, a mai afirmat fostul ministrul al Energiei.

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