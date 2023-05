Lacrimi de fericire la Napoli: echipa a câștigat primul titlu de campioană a Italiei după epoca Maradona VIDEO

Napoli a devenit, oficial, campioana Italiei, după 1-1 la Udinese. Victor Osimhen a marcat golul care a pecetluit adjudecarea titlului.

Napoli a câștigat al treilea titlu din istoria clubului, după o așteptare de 33 de ani. Echipa din sudul Italiei nu mai luase un campionat din 1990, de pe vremea lui Maradona.

Formația antrenată de Luciano Spaletti a făcut 1-1 pe terenul lui Udinese și s-a distanțat la 16 puncte de Lazio cu 5 etape rămase de jucat. Lovric a deschis scorul pentru gazde în minutul 13, Victor Osimhen a egalat în partea a doua (minutul 52).

Mii de suporteri au însoțit echipa la Udine, însă s-a umplut și stadionul Diego Armando Maradona din Napoli, unde fanii s-au strâns să vadă meciul și să celebreze.

De asemenea, înfocații suporteri napoletani au luat deja cu asalt străzile pentru a celebra victoria echipei de suflet.

The atmosphere at the Diego Armando Maradona Stadium after Victor Osimhen's equalizer.

