Columbianului Ospina i-a fost interzis sa joace pentru echipa nationala

In urma ordinelor autoritatilor sanitare italiene, Ospina nu se poate intoarce in tara sa, pentru meciurile cu Venezuela si Chile, programate luna acesta in calificarile zonei sud-americane.Vor rata, de asemenea, cele doua partide Mateus Uribe si Luis Diaz, ambii de la FC Porto, precum si Yairo Moreno, mijlocasul echipei mexicane Leon, obligati la randul lor sa ramana in izolare.Selectionerul Columbiei, portughezul Carlos Queiroz, a facut apel la Eder Chaux, portarul formatiei mexicane Club America, pentru a-l inlocui pe Ospina, convocandu-i totodata pe Victor Cantillo (Corinthians), Jhon Cordoba ( Hertha Berlin ) si Santiago Arias (Bayer Leverkusen).Columbia va infrunta Venezuela vineri, pe teren propriu, inainte de a se deplasa la Santiago pentru partida cu Chile, in preliminariile CM 2022.