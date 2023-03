Scene de luptă pe străzile din Napoli: fanii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd VIDEO

Deși nu aveau voie să meargă în deplasare, suporterii lui Eintracht Frankfurt au venit în Italia croiți pe scandal.

Fanii lui Eintracht, cunoscuți ca fiind ultrași violenți, au făcut prăpăd în Napoli, au incendiat o mașină de poliție și s-au bătut cu forțele de ordine.

Se pare că la Napoli au ajuns aproximativ 600 de fani germani care ar fi primit ajutor din partea ultrașilor de la Atalanta.

Suporterii lui Eintracht erau interziși la acest meci în urma incidentelor din meciul cu tur cu Napoli.

Pe teren, echipa italiană nu a stat la discuții cu Eintracht: a învins cu 3-0 după ce bătuse și în tur cu 2-0 și s-a calificat pentru prima dată în istoria clubului în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.pic.twitter.com/PpMtpZeYD1