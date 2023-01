Napoli: Noi masuri pentru rezolvarea crizei deseurilor

Trei noi gropi temporare de gunoi este planul comisarului extraordinar numit de Roma pentru a rezolva criza deseurilor din Napoli. Aceasta le-ar permite autoritatilor locale sa trieze gunoaiele si sa puna la punct centrele de tratare, informeaza AFP.

Prefectul extraordinar Gianni De Gennaro a anuntat luni redeschiderea a trei gropi de gunoi mai vechi si a trei spatii de depozitare, "repartizate echitabil intre provinciile" regiunii Campania. Astfel vor putea fi primite pana la un milion de tone de deseuri.

De Genarro a fixat si un termen de 10, pana la 15 zile pentru inchiderea centrelor de tratare a deseurilor, a caror functionare defectuoasa se afla in centrul unei polemici, din cauza emisiilor importante de dioxina.

Autoritatile locale urmeaza sa prezinte in timpul urmatoarei reuniuni procedurile alese pentru a le pune la punct, respectand normele sau pentru a le reconverti si masurile pe care le vor lua pentru a organiza o colectare selectiva a deseurilor, a spus el.

Gianni De Gennaro, fost sef al politiei, a fost numit de guvern, in 8 ianuarie, in functia de comisar sau prefect extraordinar, cu misiunea a rezolva in decurs de patru luni criza deseurilor care a izbucnit in luna decembrie in Campania.

