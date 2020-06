Napoli s-a calificat in finala Cupei Italiei, dupa 1-1 cu Inter Milano. Dries Mertens a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului napoletan

Ziare.

Mertens a marcat in minutul 41, dupa ce pentru Inter deschisese scorul Eriksen, in minutul 2.In varsta de 33 de ani, Mertens a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 122 de goluri, depasindu-l pe Marek Hamsik.In tur, Napoli s-a impus, scor 1-0, astfel ca s-a calificat in finala Cupei Italiei, unde va intalni Juventus, la 17 iunie.