VIDEO Proteste violente in Italia, dupa ce au fost impuse noi restrictii in contextul crizei sanitare

Italy: Protests in Sicily against the new dpcm, in Catania launch of paper bombs in front of the Prefecture. In Palermo, after the demonstration on Saturday night, the people of the gyms took to the streets. Demonstration also in Syracuse, The Corona Virus Scam. 26-10-2020 pic.twitter.com/83AvggxwGr - Rowan Van Dijk (@Lastkombo) October 26, 2020

In Torino, protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov spre fortele de ordine, in Milano au fost folosite gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor, iar violente au fost raportate si in Napoli, unde au avut loc proteste mai multe zile. Manifestari au avut loc si in Roma si Palermo, relateaza BBC.Demonstratiile au inceput la scurt timp dupa ce Guvernul a anuntat inchiderea, incepand cu ora 18:00, a restaurantelor, barurilor, a salilor de sport si cinematografelor. Majoritatea magazinelor vor ramane insa deschise.In mai multe regiuni, precum Lombardia si Piedmont, au fost introduse restrictii de mobilitate pe timp de noapte.Desi prima carantina nationala, impusa in primavara acestui an a fost acceptata pasnic de populatie, noile masuri au fost contestate imediat. Firmele mici se plang ca inca incearca sa isi revina dupa carantina si ca alte restrictii le-ar putea duce in faliment.Magazine de lux din centrul Torino, inclusiv unul Gucci, au fost devastate de multimea care a ocupat strazile dupa ce noile reguli au intrat in vigoare. Demonstrantii au folosit obiecte pirotehnice si fumigene, iar politia a raspuns cu gaze lacrimogene.Multimea din Milano a scandat "Libertate!" in timpul confruntarilor cu politia in centrul orasului. Capitala regiunii Lombardia a fost afectata serios de epidemia de Covid-19.Noile masuri restrictive sunt in vigoare pana pe 24 noiembrie. In aceasta perioada, 75% din cursurile liceelor si universitatilor italiene vor avea loc online. Guvernele regionale au cerut ca toate cursurile sa fie tinute de la distanta, insa ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, s-a opus.Guvernul a mai cerut oamenilor sa nu calatoreasca in afara oraselor de resedinta decat daca este absolut necesar si sa evite, pe cat posibil, folosirea transportului in comun."Cred ca vom suferi putin luna aceasta, dar strangand din dinti cu aceste restrictii vom putea respira din nou in decembrie", a spus duminica prim-ministrul Giuseppe Conte.In mai multe tari din Europa au fost impuse noi restrictii, dupa ce numarul de infectii cu SARS-CoV-2 a crescut considerabil.In Franta, expertii in sanatate au avertizat ca numarul de cazuri zilnice ar putea fi de 100.000, dublu fata de cifrele anuntate oficial. Autoritatile franceze au impus de asemenea, in marile orase, inclusiv Paris, restrictii de mobilitate pe timp de noapte. Franta este a prima tara europeana care a inregistrat peste 1,1 milioane de contaminari de la inceputul pandemiei. Numarul deceselor asociate Covid-19 a depasit 34.700.In Bruxelles, salile de sport au fost inchise, magazinele au program pana la ora 20:00, iar purtarea mastii in afara locuintelor este obligatorie. Aceste masuri sunt in vigoare pana pe 19 noiembrie. Medicilor din orasul belgian Liege le-a fost cerut sa lucreze chiar daca au fost diagnosticati cu Covid-19. Cehia a introdus restrictii de circulatiue, care au intrat in vigoare de marti seara si vor fi mentinute doua saptamani. Nimeni nu poate parasi domiciliul intre orele 21:00 si 05:00, cu cateva exceptii. Toate magazinele vor fi inchise duminica si, in celelalte zile, incepand cu ora 20:00.Spania a declarat stare de urgenta nationala si a impus restrictii de circulatie pe timp de noapte. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat ca restrictiile de mobilitate, intrate in vigoare sambata noapte, sunt impuse pentru intervalul orar 23:00 - 06:00. Circulatia intre anumite regiuni este de asemenea interzisa, dupa ce Aragon, Asturias, Tara Bascilor, Navarra si La Rioja au decretat carantina, fiind limitata deplasarea si intre localitati.De la inceputul epidemiei aici, Spania a inregistrat mai mult de 1,09 milioane de contaminari si peste 35.000 de decese.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului trecut, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate mai mult de 43,5 milioane de cazuri de infectare si peste 1,15 milioane de decese asociate acestuia, potrivit datelor universitatii Johns Hopkins.