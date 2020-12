Fosta handbalista Narcisa Lecusanu si-a lansat volumul autobiografic ''Povestea vietii mele''

"Am fost incurajata de scriitoarea Mariana Gorczyca, mare iubitoare de handbal, sa scriu aceasta carte despre viata mea. Dupa o perioada destul de lunga, am acceptat provocarea. M-am intors in timp, la copilaria grea, cu multe lipsuri, dar in care am fost inconjurata de dragostea familiei. Am rememorat, de asemenea, momentul inceperii practicarii handbalului. Inca de la inceput am iubit acest sport.Nu am simtit nicio clipa ca fac sacrificii, desi ele au existat. Am muncit foarte mult pentru a abtine ceea ce mi-am propus. Am avut parte si de dezamagiri, insa niciodata nu m-am dat batuta. A fost un drum dificil, dar extrem de frumos.Am scris aceasta carte cu gandul ca voi inspira alti oameni. Povestea mea este sincera si reda autenticitatea omului care a muncit pentru realizarile sale, trecand de-a lungul anilor prin toate starile si etapele. Atat de succes, cat si de esec", a declarat Narcisa Lecusanu.In cartea sa, Narcisa Lecusanu povesteste si despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana acum: "Cea mai grea relatare a fost momentul despartirii de tata, care a plecat la cele vesnice. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sunt sigura ca ar fi fost tare mandru sa citeasca aceste randuri despre noi".Dincolo de cariera sa in handbal, Narcisa Lecusanu a afirmat ca marea realizare personala o reprezinta cei doi copii. "Momentele venirii pe lume a celor doi copii ai mei, Maria si Iustin, mi-au umplut sufletul.Trebuie sa-i multumesc sotului meu, Nicolae, ca imi este alaturi mereu. Nu este usor sa gestionezi, ca femeie, timpul alocat profesiei si cel alocat familiei", a adaugat fosta handbalista, in prezent membru in Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Handbal (IHF).Volumul contine 251 de capitole, printre care 28 de impresii ale unor jurnalisti valorosi, fosti colegi din handbal, antrenori, oameni cu care Narcisa Lecusanu a interactionat de-a lungul carierei, precum Radu Naum, Florentina Carcadia, Dr. Hassan Moustafa (presedintele Federatiei Internationale de Handbal), Michael Wiederer (presedintele Federatiei Europene de Handbal), Elisabeta Lipa (presedinta Federatiei Romane de Canotaj) si Cristian Gatu (presedinte de onoare FRH ).Nascuta la Bacau, pe 17 septembrie 1976, Narcisa Lecusanu si-a facut debutul in handbal in anul 1988. Printre cele mai importante titluri obtinute se numara cel de campioana mondiala de tineret cu nationala Romaniei (1995), vicecampioana mondiala cu Romania la Sankt Petersburg (2005), castigatoare a Cupei Cupelor EHF cu formatia Oltchim Ramnicu Valcea (2007) si finalista a Ligii Campionilor cu Oltchim (2010).A reusit sa inscrie 129 de goluri pentru Oltchim, in Liga Campionilor , in 40 de partide, si 302 goluri pentru nationala Romaniei, in 116 partide. S-a retras in 2010, la 34 de ani, din cauza unei accidentari la genunchi. In 2016 a fost aleasa membru component in Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Handbal (IHF).