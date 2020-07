Condamnata definitiv pentru abuz in serviciu, repusa in functia de director al OCPI Iasi. Reactia ANCPI: "Doamna Narciza Nedelcu nu poate fi demisa"

Faptele au fost savarsite in perioada cat Nedelcu a condus OCPI Iasi. Femeia ar fi platit unor firme de cadastru planuri de parcelare care nu fusesera realizate. In data de 2 iulie, Curtea de Apel Iasi a anuntat sentintele definitive in dosarul de la Cadastru. In prima instanta , Nedelcu fusese achitata.Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a transmis miercuri seara un comunicat in care precizeaza ca Narciza Nedelcu, revenita in functia de director al Oficiului de Cadastru Iasi, nu poate fi demisa, intrucat nu a primit pedeapsa cu executare. "Asadar, ca urmare a deciziei instantei de judecata, ANCPI a fost obligata sa inceteze suspendarea contractului individual de munca al doamnei Narciza Nedelcu si sa o repuna in functia detinuta anterior", spun reprezentantii institutiei."Doamna Narciza Nedelcu ocupa postul de director al OCPI Iasi in temeiul unui contract individual de munca, incheiat in anul 2009, in urma organizarii unui concurs. In momentul in care a inceput urmarirea penala impotriva doamnei Narciza Nedelcu, director al OCPI Iasi, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, conducerea ANCPI a decis suspendarea acesteia din functie, desi legislatia in vigoare nu prevedea aceasta masura ca fiind obligatorie", se arata in comunicatul ANCPI.Astfel, contractul individual de munca al lui Nedelcu a fost suspendat, in temeiul prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b din Codul muncii, potrivit caruia: "Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: (...) b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti"."Tinand cont de angajamentele de integritate asumate de actualul guvern, ne-am fi dorit sa nu ne confruntam cu o asemenea situatie neplacuta, insa, data fiind decizia instantei, suntem obligati sa luam act de aceasta si sa o respectam", a precizat Laurentiu Alexandru Blaga, presedinte-director general al ANCPI, citat in comunicat. Conform ANCPI, "in prezent, doamna Narciza Nedelcu nu poate fi demisa"."Potrivit art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. Mai mult decat atat, prin Decizia nr. 15/2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov - Sectia civila in Dosarul nr. 3.485/62/2015 privind pronuntarea unei hotarari prealabile, stabilind ca dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca sunt aplicabile numai in situatia in care condamnatul executa efectiv pedeapsa in penitenciar , fiind in imposibilitate fizica de a se prezenta la locul de munca", afirma reprezentantii institutiei.Acestia precizeaza ca instanta de judecata a dispus, de asemenea, suspendarea executarii pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968. "Asadar, ca urmare a deciziei instantei de judecata, ANCPI a fost obligata sa inceteze suspendarea contractului individual de munca al doamnei Narciza Nedelcu si sa o repuna in functia detinuta anterior", subliniaza ANCPI.