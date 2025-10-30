„Narcoteroriștii” găsiți de SUA în timpul unui atac în Oceanul Pacific. „Este cunoscut de serviciile noastre de informații”

Statele Unite au desfăşurat un nou atac împotriva unei nave pe care o suspectau ca având legături cu traficul de droguri în estul Oceanului Pacific, omorând ”patru bărbaţi narcoterorişti” în cadrul unei campanii militare a administraţiei lui Donald Trump, foarte criticată în regiune.

”Această navă le era cunonoscută serviciilor noastre de informaţii ca fiind implicată în traficul ilegal de stupefiante”, a anunţat miercuri, pe X, secretarul american al Apărării Pete Hegseth.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific. This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

El a anunţat, ca după fiecare atac anterior, că atacul a avut loc în ape internaţionale.

