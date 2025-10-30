„Narcoteroriștii” găsiți de SUA în timpul unui atac în Oceanul Pacific. „Este cunoscut de serviciile noastre de informații”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 09:35
181 citiri
„Narcoteroriștii” găsiți de SUA în timpul unui atac în Oceanul Pacific. „Este cunoscut de serviciile noastre de informații”
Nava atacată FOTO captură X/ Secretary of War Pete Hegseth

Statele Unite au desfăşurat un nou atac împotriva unei nave pe care o suspectau ca având legături cu traficul de droguri în estul Oceanului Pacific, omorând ”patru bărbaţi narcoterorişti” în cadrul unei campanii militare a administraţiei lui Donald Trump, foarte criticată în regiune.

”Această navă le era cunonoscută serviciilor noastre de informaţii ca fiind implicată în traficul ilegal de stupefiante”, a anunţat miercuri, pe X, secretarul american al Apărării Pete Hegseth.

El a anunţat, ca după fiecare atac anterior, că atacul a avut loc în ape internaţionale.

