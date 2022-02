Ce este narghileaua și cum se folosește?

Fumatul este un obicei pe care foarte multă lume îl practică, dar o modalitate de relaxare și socializare care a devenit foarte popular și în România este narghileaua. Deși este de origine arabă, această modalitate de fumat a fost asimilată și de țările occidentale, precum și de România, deoarece tot mai mulți oameni aleg această modalitate de a se relaxa, fie la cafenele sau restaurante, fie în confortul propriei locuințe.

Ce este și cum se folosește o narghilea?

O narghilea este un dispozitiv care folosește apă și tutun, împreună cu diferite arome, pe care le amestecă și care, ulterior, pot fi fumate. Datorită posibilității pe care o oferă acest dispozitiv de a îmbina fumatul cu arome de toate felurile, dar și faptului ca fumul eliminat este, de fapt, un abur, toate acestea au contribuit la popularitatea pe care o are, în prezent, narghileaua.

De asemenea, o narghilea oferă posibilitatea de a fi împărțită de mai multe persoane, deoarece există modele cu multiple furtunuri, astfel încât fiecare persoană să se poată bucura de senzațiile oferite de acest dispozitiv. Prin urmare, pe piață există numeroase modele și tipuri de narghilea, de la cele mai simple și comune, până la adevărate opere de artă și modele de lux.

În plus, posibilitatea de a cumpăra un astfel de dispozitiv de fumat pentru a fi folosit acasă, este un avantaj de care foarte mulți se bucură. Astfel că nu vor mai fi nevoiți să iasă în oraș de câte ori își doresc să se răsfețe sau să se relaxeze fumând o narghilea, ci o pot face în confortul intim al propriei locuințe. În plus, faptul că pot alege și folosi orice aromă își doresc din varietatea disponibilă în magazinele de specialitate reprezintă un motiv în plus pentru care oamenii aleg să își cumpere narghilea.

Din ce componente este formată o narghilea?

Folosirea unei narghilele este simplă, cu toate că pregătirea acesteia poate părea complicată și de lungă durată. Dar pentru a ști cum poate fi folosită astfel încât să se obțină cele mai bune arome, este necesar să se cunoască elementele principale pe care un astfel de dispozitiv le are și care este rolul fiecăruia. Prin urmare, aceste elemente sunt:

recipientul pentru apă – deoarece fumatul de narghilea presupune și folosirea apei, este necesar și un recipient special, în jurul căruia se va construi întregul proces, vas care ar trebui umplut cu o 2/3 apă;

coloana metalică – reprezintă axul principal al unei narghilele;

scrumiera – cu toate că puțină lume s-ar fi așteptat, o narghilea conține și o scrumieră, pentru scrumul produs de arderea cărbunilor, care este atașată de coloana metalică;

creuzetul – reprezintă acea componentă în care are loc arderea cărbunilor, dar care este și recipient pentru tutun, acesta fiind atașat în vârful coloanei metalice.

Totodată, cei care doresc sau au deja o narghilea, trebuie să știe că mai au nevoie și de anumite accesorii, cum ar fi tutun, cărbuni, arome, mustucuri și chiar aprinzător de carbuni.

În concluzie, narghileaua este atât o modalitate de relaxare și socializare, cât și un ritual pentru pasionații de fumat sau tutun.