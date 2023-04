Cum să alegi cea mai bună narghilea

De câțiva ani, fumatul din narghilea a devenit foarte popular nu numai în Orient, ci și în Europa și mai exact în țara noastră. Acum poți găsi câteva baruri sau restaurante cu narghilea în aproape fiecare oraș, unde oamenii se bucură de fumatul din narghilea în compania prietenilor. Dar dacă îți dorești să fumezi narghilea acasă și te gândești să cumperi una dintre cele mai bune narghilele, mai întâi ar trebui să afli cum funcționează aceasta și care sunt proprietățile sale. În magazinele online poți găsi narghilele potrivite pentru fumatul acasă, precum și accesorii necesare pentru ele.

Ce este o narghilea?

Narghileaua este folosită pentru a consuma tutun cu o aromă specifică. Coloana este construită în așa fel încât să tragi cu usurință fumul printr-un vas plin cu apă pentru a-l răci. Narghileaua este acum populară și în barurile din România. Tutunul are de obicei un gust fructat și este folosit ca stimulent. Obiceiul de a fuma tutun aromat folosind o narghilea își are originea în Egiptul antic și India. Fumatul de narghilea a devenit foarte popular și în București, în special în cafenele si baruri. Acum este o distracție obișnuită să te întâlnești cu prietenii în baruri cu narghilea sau să folosești narghileaua acasă, ca un plus la o conversație confortabilă.

Există diferite forme și variante ale narghilelelor, majoritatea fiind construite ca o sticlă. Narghileaua constă în principal dintr-un vas de apă, o coloană de fum, un creuzet și un furtun. În funcție de tipul de narghilea, se pot adăuga și alte elemente. Mărimea variază în funcție de model. Dacă narghilelele mai mici cu o înălțime de 40-50 de centimetri sunt de obicei mai potrivite pentru uz privat, vei găsi adesea narghilele mai mari cu o înălțime de 60-90 de centimetri în baruri sau cafenele speciale. Majoritatea narghilelelor se laudă cu caracteristici suplimentare, în special optice. Vei putea găsi narghilele de calitate în magazinul online sishabucuresti.ro într-o mare varietate de culori și forme. Foarte populare sunt și narghilele echipate cu lumini LED care strălucesc în diferite culori.

Narghilea - Vas de apă

Fiecare narghilea are un vas de apă, care poate fi realizat din diferite materiale, cum ar fi sticlă, metal sau acril, și este, de obicei, lucrat cu meșteșug pentru a da narghilelei un aspect individual. Vasele de apă din sticlă nu au o dimensiune uniformă și variază ca volum și capacitate. Cât de multă apă încape într-un vas afectează și procesul de fumat. Poţi aroma apa din vas cu aditivi sau o poţi colora cu colorant alimentar. Mulți fumători de narghilea adaugă și fructe proaspete tăiate în vasul de apă pentru a adăuga un plus de aromă fumului.

Narghilea - Coloana de fum

Aici vei găsi, de asemenea, o mare varietate de materiale, dar este de obicei realizată din metal cromat sau acoperit cu alamă și este decorată suplimentar pentru a oferi narghilelei un aspect mai frumos. Coloanele de fum de calitate superioară sunt realizate din oțel inoxidabil și aluminiu, care afectează și prețul de achiziție al produsului.