Scandal rasist la Palatul Buckingham. Naşa lui William a întrebat-o pe şefa unei organizaţii de caritate „de unde se trage în realitate”

Un consilier al casei regale britanice a demisionat după ce a făcut comentarii "inacceptabile şi profund regretabile" despre rasa şi etnia unei femei la o recepţie de la Palatul Buckingham, a anunţat miercuri, 30 noiembrie, un purtător de cuvânt, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt a precizat că persoana în cauză a dorit să îşi ceară scuze pentru răul făcut şi s-a retras din rolul său de consilier onorific, decizia având efect imediat.

Potrivit BBC, este vorba despre Lady Susan Hussey, în vârstă de 83 de ani, o apropiată confidentă a regretatei regine Elisabeta a II-a, care anul trecut a însoţit-o la funeraliile ducelui de Edinburgh. Lady Susan Hussey este, de asemenea, naşa prinţului William, moştenitorul tronului regal britanic.

"Luăm acest incident extrem de în serios şi am investigat imediat pentru a stabili toate detaliile. În acest caz, au fost făcute comentarii inacceptabile şi profund regretabile", a declarat purtătorul de cuvânt al Palatului Buckingham într-un comunicat.

Lady Susan Hussey şi-a cerut scuze şi a demisionat după ce a întrebat-o în repetate rânduri pe lidera unei organizaţii caritabile britanice, o femeie de culoare născută în Marea Britanie, de unde vine "cu adevărat".

La rândul său, purtătorul de cuvânt al prinţului William a transmis că a fost foarte dezamăgit să audă despre acest incident. "Evident, nu am fost acolo, dar rasismul nu îşi are locul în societatea noastră", a spus purtătorul de cuvânt. "Comentariile au fost inacceptabile şi este corect ca persoana în cauză să se fi dat la o parte cu efect imediat", a spus purtătorul de cuvânt.

Ngozi Fulani, care conduce un grup de sprijinire a victimelor abuzurilor domestice, Sistah Space, a scris pe Twitter că o asistentă regală, pe care nu a identificat-o decât cu iniţiaţele Lady SH, a întrebat-o în mod repetat: "Din ce parte a Africii eşti?". S-a întâmplat marţi, la un eveniment găzduit de Camilla, regina consoartă, la care au participat şi Zelena Olenska, soţia preşedintelui ucrainean, regina Mathilde a Belgiei şi regina Rania a Iordaniei.

Fulani a povestit că la 10 minute după ce a sosit la recepţie, asistenta de la Palatul Buckingham s-a apropiat de ea şi i-a dat părul la o parte, pentru a-i vedea ecusonul. După ce a fost întrebată de mai multe ori din ce parte a Africii este, Fulani a răspuns: "M-am născut aici şi sunt britanică".

"Nu, dar de unde vă trageţi în realitate, de unde vine poporul dumneavoastră?", a inistat consiliera regală.

"Am luat legătura cu Ngozi Fulani în această privinţă şi o invităm să discute personal toate elementele experienţei sale, dacă doreşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Palatului Buckingham. "Tuturor membrilor Casei Regale li se reamintesc politicile de diversitate şi incluziune pe care trebuie să le respecte în orice moment", a adăugat el.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

