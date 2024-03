O capsulă rusească Soiuz s-a cuplat la Stația Spațială Internațională. La bord se află prima cosmonaută belarusă din istorie

Capsula rusească Soiuz lansată în urmă cu două zile şi care o are la bord pe prima cosmonaută belarusă din istorie, Marina Vasilevskaya, s-a conectat luni cu Staţia Spaţială Internaţională (ISS), a anunţat agenţia spaţială rusă (Roscosmos) pe reţeaua de socializare Telegram, informează AFP.

Echipajul misiunii Soiuz MS-25 este compus din astronauta americană Tracy Dyson, experimentatul cosmonaut rus Oleg Novitski şi cosmonauta belarusă Marina Vasilevskaya, în vârstă de 33 de ani.

